Professora Jane Kattwinkel realiza ação solidária de Páscoa 

Com quase 20 anos dando aulas para os pequenos, Jane sabe da importância de se realizar essas ações que devolvem a esperança para as famílias.

No último sábado (16.abr), a professora Jane Eliza Kattwinkel, realizou uma ação solidária de páscoa nos bairros Matarazzo e Sonho Meu, na zona sul de Votuporanga/SP, como uma forma de acarinhar os moradores do local e seus alunos, estudantes do CEMEI José Modesto Sobrinho Cazeca, localizado no Jardim Palmeiras I.

Professora há mais de 20 anos, Jane entende as necessidades de cada dos bairros, pois acompanha em seu dia-a-dia a rotina de muitos moradores. A ação, contou com centenas de ovos de chocolate que foram entregues aos moradores, enquanto as crianças se divertiram a valer durante os passeios na carreta da alegria.

Em uma tarde diferente, as crianças e os familiares puderam receber o coelhinho da Páscoa para que a data não passasse em branco para muitos.

“Decidi fazer a ação de Páscoa por ter imenso carinho para com meus alunos e suas famílias. Conheço muito bem a realidade da maioria do bairro e fiz questão que tivessem uma tarde diferente. Sabendo que muitos deles, não teriam acesso ao chocolate se não fosse desta forma”, explicou Jane.

Ela ainda considerou que o importante é que mais ações como esta sejam realizadas por todos, para que as pessoas mais carentes tenham acesso ao básico para seus filhos e voltem a ter esperança de dias melhores.