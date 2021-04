Professora enfeita carro com bexigas e frases de agradecimento para receber vacina contra Covid: ‘Comemorar a vida’ 

Daisy Romagnoli, de 53 anos, recebeu a primeira dose da vacina na manhã de segunda-feira (12), em Jales/SP.

Com frases de agradecimento e bexigas coladas no carro, a coordenadora e professora universitária Daisy Romagnoli, de 53 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã de segunda-feira (12).

Moradora de Jales/SP, Daisy foi imunizada no sistema drive-thru e chamou a atenção de moradores, profissionais da saúde e colegas de profissão.

“Foi uma coisa inusitada. Nunca imaginei que uma simples atitude teria tanta repercussão. Fiquei muito feliz com tudo. Via os sorrisos atrás do olhar, escondidos pelas máscaras. Foi muito lindo”, diz em entrevista.

Atuando há mais de 30 anos na área da educação, a coordenadora e professora universitária afirma que a ideia de enfeitar o carro nasceu da vontade de homenagear a ciência e os profissionais de saúde.

“Meu objetivo foi comemorar a vida. Coloquei as bexigas e recados porque sei que, com a vacina, vou poder comemorar muitos aniversários. A vacina é a única esperança que temos”, explica.

Ansiosa para poder voltar a trabalhar presencialmente, Daisy revela que não sentiu nenhuma dor ao receber a primeira dose do imunizante.

“Só lembrei que poderia doer quando estava chegando em casa. Parece que tomei uma anestesia. Estou muito alegre, sinceramente. Esperei muito a vacina. Sou muito grata por ter chegado a minha vez”, explica.

Aguardando o dia para receber a segunda dose, a coordenadora e professora universitária enfatiza a necessidade de as pessoas participarem da campanha de vacinação.

“A nossa vida e as dos outros estão em jogo. As pessoas que ainda negam a pandemia precisam repensar. A vacinação é a esperança para sairmos dessa situação. Temos que nos cuidar”, diz.

*Com informações do g1