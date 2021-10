Professor é afastado de escola estadual após denúncia de assédio sexual contra estudante

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que o professor atuava em regime temporário em Potirendaba/SP e afirmou que repudia toda e qualquer forma de assédio ou importunação.

Um professor da Escola Estadual Achiles Malvezzi, em Potirendaba/SP, foi afastado do cargo após ser denunciado por assédio sexual contra uma estudante.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que o professor atuava em regime temporário, por isso o contrato será extinto.

A Pasta afirmou que, após a denúncia, a aluna e os responsáveis foram chamados à escola e receberam apoio.

O caso também foi registrado no Placon, sistema do Programa Conviva que tem como principal objetivo monitorar a rotina das escolas da rede estadual, e uma equipe do Conviva está acompanhando o caso e fazendo visitas à unidade.

A secretaria afirmou que repudia toda e qualquer forma de assédio ou importunação e comunicou que a Diretoria Regional de Ensino de São José do Rio Preto/SP está à disposição dos pais e responsáveis pela aluna para quaisquer esclarecimentos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e o caso será investigado.

*Informações/g1