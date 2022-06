Professor Djalma solicita que concursados sejam nomeados e novo concurso público seja aberto em Votuporanga 

Vereador explicou que iniciativa visa sanar a falta de servidores necessários em todas as secretarias municipais.

O vereador Professor Djalma (Podemos) solicitou na 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (20.jun), por meio de uma indicação, que a Prefeitura estude a possibilidade de promover a nomeação de concursados em lista vigente ou um novo concurso público municipal.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa visa sanar a falta de servidores necessários em todas as Secretarias do município, colaborando assim com a melhoria na qualidade do serviço oferecido à população.

Professor Djalma salientou que é importante que a Prefeitura elabore um estudo para suprir as necessidades mais urgentes de novos servidores. “Se tiver concurso vigente, que chame as pessoas. Caso não, que faça o concurso. É importante analisar em primeira instância quais órgãos que necessitam da contratação de novos efetivos, para posteriormente realizar a abertura de novo concurso”, conclui o vereador.