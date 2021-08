Professor Djalma pede que Prefeitura reforce serviço de varrição de ruas

Parlamentar solicitou que a Administração Pública e Saev Ambiental reforcem atenção sobre o serviço prestado à população de Votuporanga.

O vereador professor Djalma Nogueira (Podemos) usou seu tempo de pronunciamento na sessão ordinária da Câmara de Votuporanga de segunda-feira (2), para apresentar trabalhos realizados por ele na última semana e algumas demandas da população que precisam de soluções por parte da Administração Municipal.

Entre as solicitações, o vereador pediu que Prefeitura e SAEV Ambiental reforcem a atenção sobre o serviço de varrição prestado no município. Segundo o parlamentar, são muitas as reclamações de moradores e fica claro que o serviço tem deixado a desejar.

“Como legislador, estamos buscando sempre a qualidade de vida da população. Estamos pedindo ao prefeito Jorge Seba, que intensifique a fiscalização quanto aos serviços prestados pela empresa concessionária de limpeza pública da cidade”, disse o vereador.