Professor Djalma pede cobertura para piscina do Ginásio de Esportes Mário Covas 

Vereador justificou que o pedido busca atender uma necessidade da comunidade, especialmente dos alunos que participam de aulas de hidroginástica e natação.

O vereador Professor Djalma (Podemos) apresentou na 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, entre várias solicitações, uma indicação em que pede ao Poder Executivo à cobertura da piscina do Ginásio de Esportes Mário Covas.

Segundo Djalma, o pedido de cobertura para a piscina do Complexo Esportivo atende a uma demanda da comunidade, especialmente dos alunos que participam de aulas de hidroginástica e natação para autistas no local. A exposição ao sol fora do horário apropriado tem causado transtornos aos alunos, e a cobertura proposta visa resolver essa questão.

O vereador justificou a necessidade da iniciativa, destacando o papel do poder público municipal em incentivar a prática de esportes e lazer entre a população, especialmente nos bairros periféricos. Ele ressaltou também a importância dessas atividades para melhorar a qualidade de vida e prevenir problemas de saúde relacionados ao sedentarismo.

A indicação foi encaminhada ao Poder Executivo, que avaliará a viabilidade da solicitação e tomará as medidas necessárias para sua possível execução.