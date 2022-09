Professor Djalma pede climatizadores nas quadras de escolas municipais 

Vereador alertou para as temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar que afetam Votuporanga, causando mal-estar nos alunos, principalmente, durante as aulas de educação física.

Preocupado com a qualidade e o bem-estar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Votuporanga/SP, o vereador Professor Djalma (Podemos) apresentou uma indicação em que pede que a Prefeitura, que por meio da secretaria competente, promova estudos que viabilizem a instalação de climatizadores nas quadras cobertas das unidades de ensino.

Em sua justificativa, o parlamentar apontou que a nossa região enfrenta temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar, o que causa mal-estar aos alunos durante as aulas de educação física, impossibilitando um bom rendimento. “Considerando que dentro do contexto acima mencionado e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicitamos ao Poder Executivo que promova estudos que viabilizem a instalação de climatizadores nas quadras cobertas das unidades escolares da rede municipal, já que este foi um pedido direcionado por diversos pais de alunos a este vereador”, finalizou Djalma.