Professor Djalma pede cadeiras de rodas nos consultórios municipais e mini-hospital 

Vereador salientou que equipamentos devem atender pacientes obesos e não obesos.

Por meio de indicação apresentada pelo vereador Professor Djalma (Podemos), lida no expediente da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada nesta segunda-feira (25mar), o parlamentar pede melhorias no atendimento aos pacientes que buscam a rede municipal de saúde.

No pedido, Professor Djalma destaca que seja oficiado ao Poder Executivo para que adquira cadeiras de rodas para obesos e não obesos, a serem disponibilizadas em todos os Consultórios Municipais e principalmente no Pronto Atendimento Fortunata Germana Pozzobon, o conhecido Mini-Hospital do Pozzobon.

Em sua justificativa, o vereador aponta que cabe ao Poder Legislativo buscar soluções em parceria com o Poder Executivo, vislumbrando a melhoria na qualidade dos serviços públicos relacionados à saúde das pessoas. Ainda segundo Professor Djalma, a melhoria foi sugerida após uma paciente ter o atendimento médico dificultado devido à falta de cadeira de rodas adequada e em boas condições de uso.