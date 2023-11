Professor Djalma celebra renovação do sistema de ar-condicionado do Centro de Convenções 

Vereador comemorou a notícia de que a Prefeitura fará a modernização do sistema, solucionando reclamações de artistas e do público.

Após várias conversas com a Prefeitura de Votuporanga/SP e com a secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva, levando adiante reclamações de artistas e público incomodados com o mau-funcionamento do sistema de ar-condicionado do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, o vereador Professor Djalma (Podemos) celebrou na quarta-feira (15.nov) a notícia de que a Administração Municipal fará toda a renovação do sistema de refrigeração de ar, solucionando de vez o problema.

Uma empresa está sendo contratada para modernizar o sistema de refrigeração de ar, deixando o Centro de Convenções em condições adequadas para receber grandes eventos, com a qualidade na climatização do local. “Estivemos atentos e preocupados com a situação, sempre em contato com a secretária, buscando uma solução. O local sempre recebeu eventos organizados por escolas que, por problemas no ar, sofriam nos dias de evento. Comemoro essa notícia não apenas por ter o pedido atendido, mas por ajudar a encontrar uma solução para o incômodo e ser a ponte entre as reclamações e a solução. Em breve, tudo será solucionado e o Centro de Convenções como grande palco de eventos de toda a nossa região, atenderá todos com enorme qualidade. Parabéns secretária Janaína e ao prefeito Jorge Seba pelo trabalho”, concluiu o vereador.