Professor de Fernandópolis ferido em acidente morre após quase 70 dias internado 

Colisão traseira foi registrada no fim de fevereiro na Rodovia Euclides da Cunha, em Bálsamo/SP; um dos veículos pegou fogo e motorista fugiu.

Um homem de 44 anos que ficou ferido em um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Bálsamo/SP, morreu na manhã da última segunda-feira (8.mai). O acidente aconteceu no dia 27 de fevereiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Paulo Henrique Silva Garcia estava no veículo com uma passageira quando outro bateu na traseira. Ele foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, onde morreu após mais de dois meses internado.

Ainda de acordo com a polícia, o carro do motorista que provocou o acidente parou no canteiro central da rodovia e pegou fogo. O motorista fugiu do local e não foi identificado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e é investigado pela Polícia Civil.