Professor da rede municipal de ensino desenvolve projeto ‘Notícias Inspirando Sonhos’

Na rede municipal de ensino, na escola CEM Professora Anita Liévana Camargo o professor Milton Perecin dos Santos decidiu desenvolver um projeto inovador para os alunos do 5° ano D, com o objetivo de estimular a criatividade e o interesse pela escrita. O projeto consiste em criar textos jornalísticos, proporcionando aos estudantes uma experiência prática e enriquecedora.

Durante as aulas, os estudantes aprendem a escrever textos jornalísticos de forma clara, objetiva e imparcial. Após a fase de aprendizado teórico, os alunos têm a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam. Eles são desafiados a criar notícias, reportagens e entrevistas, que serão posteriormente revisadas e editadas pelo professor. Os melhores textos são selecionados para serem publicados em um jornal escolar, veiculados em rádios comunitárias ou até mesmo apresentados em programas de TV locais.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga o professor Milton falou sobre o projeto ‘Notícias Inspirando Sonhos’, importância do projeto e expectativas, acompanhe:

DV: Como surgiu a ideia do projeto Notícias Inspirando Sonhos?

“Sempre pensei em formas diferentes de trabalho que pudessem ser não inovações pedagógicas, mas sim olhares diferentes sobre a maneira que os alunos aprendem ocasionando assim encantamento.

Dessa forma, fiquei matutando uma forma que pudesse tornar dinâmico, envolvente, estimulante e muito produtivo.

Sendo assim, criei o projeto que permitiria atrair a atenção das crianças pelo gênero notícia dando uma função social a sua produção textual.”

DV: Qual o objetivo principal desse projeto?

“O principal objetivo do projeto é desenvolver o domínio sobre a estrutura, linguagem e suporte do texto jornalístico levando-os à apreciação do gênero e de suas produções textuais.”

DV: Como será o processo de seleção dos alunos que participarão do projeto?

“Todos estarão envolvidos sempre, do começo ao fim. À medida que forem acontecendo, eles se reunirão em sala para decidirem a pauta e escolherão entre si dois ou três alunos diferentes para atenderem, pesquisarem, satisfazerem e produzirem o texto referente a pauta decidida.

Assim, apesar de naquela vez ter sido escolhido dois alunos, todos participarão do inteiro processo.”

DV: Qual a importância da escolha dos temas propostos para as notícias elaboradas pelos alunos?

“A escolha do tema (pauta) para cada produção os fará saber como trabalharem em grupo, como lidar com as diferenças de opiniões, argumentar (réplica/tréplica) e ao mesmo respeitar as regras da escrita e composição textual definida pelas regras da língua (ortografia e gramática) e por eles mesmos (o respeito ao tema proposto).

Importante salientar aqui também: nesse momento estarão também desempenhando o importante papel de protagonismo.”

DV: Como será o acompanhamento e orientação dos alunos durante o processo de produção e edição das notícias?

“Como professor, estarei presente no processo como o editor chefe e mediador.

Estarei dando a assessoria técnica com orientações sobre a escrita, a correção e revisão textual e no final a apreciação em sala da matéria pronta e editada para a aprovação de todos os alunos.”

DV: Quais os desafios esperados ao trabalhar com grupos de alunos nesse contexto?

“O maior desafio de todos será o tempo, visto ser a maior demanda em uma sala de aula, por conta de todas as influências externas. Assim, teremos de utilizar uma otimização dele para poder agrega-lo em nossa prática.

Outro desafio será a inserção dos alunos neuro diversos. Contudo, para isso já foi pensado em estratégias facilitadoras e possibilitadoras da participação de todos eles no processo.”

DV: Como será feita a publicação e divulgação das notícias produzidas pelos alunos?

“O suporte para a divulgação do projeto ocorrerá em diversos formatos.

Dentro da escola eles irão imprimir e entregar aos pares.

Na comunidade teremos a parceria com o jornal Diário de Votuporanga.

À medida que for ocorrendo teremos a utilização de plataformas digitais como YouTube para a divulgação das matérias televisivas ou de rádio.”

DV: Quais são as expectativas em relação ao impacto desse projeto na comunidade escolar?

“A expectativa é que as próprias crianças possam desenvolver o senso de pertencimento, além de dar visibilidade às suas práticas de produções textuais, criando nelas o sonho, anseio e desejo de se ingressarem no meio jornalístico.”

Maiores informações: Milton Perecin dos Santos -professor PEB I, Magistério.

(Andrea Anciaes)