Produtor rural faz doação para Santa Casa

Luiz Carlos Evangelista, de Álvares Florence, entregou 310,8 quilos de abóboras e pepinos para a Instituição.

Verduras fresquinhas e que colorem o prato. As refeições da Santa Casa de Votuporanga terão o sabor da solidariedade nos próximos dias. O produtor rural Luiz Carlos Evangelista possui o estabelecimento Hortifrutevangelista e fez uma doação para o Hospital votuporanguense, pensando em beneficiar centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ele destinou 310,8 quilos para a Instituição, referência para 53 cidades da região. Foram 104,4 quilos de pepino e o restante de abóboras. “Esta foi nossa primeira colaboração para a Santa Casa, com o objetivo mesmo de fazer o bem. Já precisamos do Hospital e fomos bem atendidos. No que depender de nós, sempre iremos ajudar, alimentos não faltam em nossa propriedade”, contou Luiz Carlos.

Os itens foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital. A contribuição é recebida com a certeza de que 1.700 refeições de pacientes e acompanhantes ficarão ainda mais nutritivas. “Para ajudar na recuperação da saúde dos assistidos, oferecemos todos os nutrientes de uma dieta equilibrada. As verduras e os legumes são elementos importantes. Com as abóboras e os pepinos, o cardápio ficou ainda mais saudável e atrativo”, afirmou o nutricionista João Carlos Bragato.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a colaboração. “Ficamos muito felizes com cada doação. Elas significam muito para nossos pacientes, ajudando na qualidade e humanização de nossos serviços. Agradecemos o Luiz Carlos e sua família, que estão destinando parte de suas produções para o bem. Vocês salvam vidas”, concluiu.