Produtor rural é multado pela segunda vez por maus-tratos a animais 

Mais de 100 bovinos foram encontrados debilitados em um sítio de Rubineia/SP.

Um produtor rural de Rubineia/SP foi multado pela segunda vez por manter animais em situação de maus-tratos.

De acordo com a Polícia Ambiental, a primeira autuação, no valor de R$ 24 mil, foi aplicada na segunda-feira (22.ago), quando três bovinos foram encontrados mortos no pasto de um sítio.

Como o produtor rural foi orientado a fornecer a alimentação necessária para os animais que permaneceram na fazenda, as equipes da corporação realizaram outra fiscalização nesta quinta-feira (25).

Segundo a Polícia Ambiental, mais de 100 bovinos foram encontrados debilitados. O dono do sítio foi multado em aproximadamente R$ 300 mil.

Todos os animais foram retirados do sítio e levados para propriedades rurais indicadas pelas equipes da corporação. O homem multado duas vezes também é investigado criminalmente por maus-tratos.

*Com informações do g1