Produção de cerveja artesanal é tema de curso da Unifev

Atividade é desenvolvida pelas graduações em Biomedicina e Farmácia; inscrições já estão abertas no site da Instituição.

A Unifev, por meio das graduações em Bioquímica e Farmácia, promoverá um curso para produção de cerveja artesanal. A extensão, destinada aos alunos dos cursos e aberta à comunidade, acontecerá no dia 13 de abril, a partir das 8h, no Laboratório de Práticas Gastronômicas e Técnicas Dietéticas, no Câmpus Centro.