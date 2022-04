Procuradoria da Mulher da Câmara inicia planejamento de capacitações 

De acordo com as vereadoras Sueli Friósi Lopes, Missionária Edinalva Azevedo e Jezebel Silva, as mulheres serão acompanhadas para saírem da vulnerabilidade e se tornarem empreendedoras.

A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Votuporanga iniciou na última semana, uma série de atividades em busca de planejamento para em prol às mulheres.

A bancada feminina da Câmara Municipal de Votuporanga se reuniu com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico – Rodrigo Beleza em busca de parcerias que tragam benefícios às mulheres de Votuporanga.

As vereadoras Sueli Friósi Lopes, Missionária Edinalva Azevedo e Jezebel Silva discutiram com o secretário da pasta programas e iniciativas para as mulheres que serão acompanhadas pela Procuradoria da Câmara Municipal.

De acordo com as vereadoras, as mulheres serão acompanhadas para saírem da vulnerabilidade e se tornarem empreendedoras. “Com essa ação a Procuradoria da Mulher está engajada na melhoria de relações humanas, onde a mulher é olhada por um prisma diferente”, justificou a bancada feminina.

Através de parceria entre o Executivo municipal e a Procuradoria da Mulher serão criadas diversas iniciativas, programas e projetos em prol a mulher votuporanguense.