Procurado pela Justiça é preso com drogas e arma de fogo 

Indivíduo de 36 anos tinha um mandado em aberto pelo crime de furto, com pena de cinco anos e já tinha outras condenações.

Uma ação conjunta, entre os policiais civis de Magda/SP e Macaubal/SP, prendeu pela segunda vez um traficante, que estava procurado pelo crime de furto, com grande quantidade de drogas e com porte ilegal de arma de fogo, em Magda, na última sexta-feira (15).

De acordo com apurado, o homem de 36 anos tinha um mandado em aberto pelo crime de furto, com pena de cinco anos e já tinha outras condenações, inclusive, que envolviam o tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante com uma espingarda, com nove munições, além de uma grande porção de maconha que renderia cerca de 25 invólucros menores para venda a dependentes.

Indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.