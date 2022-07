Procura-se um meia: Lisca faz observações em busca de articulador no Santos 

Sánchez treina como titular, e Lucas Barbosa busca espaço.

Em tempos de adaptação a um novo treinador, Lucas Barbosa, de 21 anos, se credencia a ser a solução para Lisca em uma função problemática no Santos desde o início da temporada: a de meia de criação.

A aposta inicial do clube foi Ricardo Goulart. Porém, após bom início, o jogador caiu de rendimento, passou a frequentar o banco e deixou de entrar nas partidas. Depois de perder um pênalti na disputa que eliminou o clube da Copa Sul-Americana, entrou em acordo para rescindir o contrato.

Léo Baptistão e Bryan Angulo também foram testados durante a passagem de Fabián Bustos, mas atuando mais como segundo atacantes, próximos de Marcos Leonardo, do que propriamente como meias de ligação. Com isso, a criação de jogadas passou a depender mais de Vinícius Zanocelo, que atua como segundo volante.

Após a saída do técnico argentino, Marcelo Fernandes optou por testar Carlos Sánchez improvisado. O uruguaio tem buscado se adaptar à nova função, mas acaba perdendo espaço em jogos que pedem mais intensidade.

Com a chegada de Lisca, a primeira opção para a posição foi Bruno Oliveira. O próprio técnico já havia dito que queria o camisa 40 atuando no último terço do campo. Mas o comandante do Peixe viu o meia muito acanhado contra o Fortaleza. E foi aí que aconteceu a entrada de Lucas Barbosa.

O garoto foi a campo no segundo tempo no Castelão e deu mais dinamismo ao meio de campo do Santos. No fim do jogo, recebeu elogios de Lisca pelas combinações com Lucas Braga.

“De meio-campo, já joguei na própria base do Santos, em 2020. Entendo bem as características. Assim como ponta. Isso só vem para agregar. Estou aqui para agregar. Onde precisar, estou pronto”, comentou o meia em entrevista ao site oficial do clube.

Lucas Barbosa tem vivido uma temporada de altos e baixos no Santos. O meia foi um dos destaques do time sub-20 no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após quase não ter chances com Fábio Carille no time profissional, se tornou uma das principais opções de Fabián Bustos. Porém, deixou de ser utilizado pelo treinador argentino após a chegada de reforços.

No treino da última quarta-feira, Lisca iniciou a atividade com Sánchez como titular. Porém, durante o treinamento, promoveu a entrada de Lucas Barbosa para atuar junto com o uruguaio. Com a semana livre para treinos, é provável que seja mais observado pelo técnico.

Nesta temporada, Lucas Barbosa disputou 32 jogos pelo Santos, com três gols marcados.

Próximo compromisso

Nesta quinta-feira o técnico Lisca intensificou o treinamento do Peixe para o jogo contra o Fluminense, às 20h de segunda, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.