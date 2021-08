Procura por serviços digitais no Poupatempo bate recorde

Em um ano de retomada segura foram 26,8 milhões de atendimentos, sendo 20 milhões, ou 80% do total, apenas online.

A retomada dos atendimentos trouxe uma nova realidade ao Poupatempo, a digitalização dos serviços. Foram mais de 20 milhões de atendimentos online de agosto de 2020 a julho deste ano pelos canais digitais – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens –, de um total de 26 milhões realizados.

Somente nos sete primeiros meses de 2021, o Poupatempo registrou 19,7 milhões de atendimentos em todas as unidades do programa. No comparativo, os serviços digitais lideram a procura, com 16,1 milhões (82%) de solicitações pelos canais eletrônicos, contra 3,6 milhões (18%) no presencial.

Os números evidenciam que os serviços digitais, de fato, chegaram para ficar. A meta, inclusive, é alcançar 180 opções nas plataformas digitais neste ano e a 240 até o final de 2022.

“O Poupatempo tem mais de 80% dos seus atendimentos realizados de forma remota. Isso vem de encontro ao legado que esta gestão nos trouxe, atenta e sempre preocupada em facilitar o acesso da população aos serviços públicos, por meio do digital. O programa tem feito o dever de casa, e continua se aperfeiçoando e simplificando ainda mais os processos”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo responsável pela administração do Poupatempo.

Para que os serviços do Estado pudessem ser mantidos durante a pandemia, a Prodesp acelerou o processo de transformação digital do Poupatempo e expandiu a oferta dos serviços online para atender as necessidades de uma sociedade cada vez mais conectada.

Com isso, desde a reabertura gradual dos postos, a partir de agosto de 2020, após período de suspensão do atendimento presencial, iniciado em março com a pandemia, a oferta de vagas para o atendimento presencial nas 84 unidades vem sendo ampliada gradualmente.

O Poupatempo conta hoje com mais de 140 serviços online que podem ser realizados com segurança e agilidade, a qualquer momento do dia, pelo computador ou celular, proporcionando mais autonomia aos usuários.

Entre as opções, estão as de licenciamento de veículos, carteira de trabalho e seguro-desemprego, que antes eram feitas de forma presencial e agora se tornaram totalmente digital, além de outras como renovação de CNH, transferência de veículo, atestado de antecedentes criminais, acesso à carteira de vacinação contra a Covid-19, entre muitas outras.

Importante destacar que os serviços disponíveis nos canais digitais permanecerão sendo oferecidos nesse formato. Portanto, as opções realizadas unicamente de maneira presencial são as de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), por conta da coleta biométrica, e os do órgão estadual de trânsito, como a transferência interestadual e mudança nas características do veículo, transferência intermunicipal e interestadual de CNH e ainda os serviços municipais, por exemplo.

Neste novo momento, com a retomada segura das atividades no Estado, o acesso aos postos está liberado, sem barreiras de contenção nas entradas.

A fim de garantir a segurança dos usuários e dos colaboradores, o Poupatempo mantém o reforço nas medidas preventivas e protocolos sanitários, como o uso de máscara e distanciamento social, para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus. Para ser atendido em qualquer uma das unidades, o agendamento prévio, por meio dos canais eletrônicos, permanece obrigatório.

*Informações/GovernodeSP