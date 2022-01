Procura cresce, mas vacina contra o vírus Influenza acabou em Votuporanga 

Secretaria Municipal da Saúde explicou que realizou a campanha de vacinação entre os meses de abril e julho do ano passado, e que já solicitou novas doses da vacina ao Governo do Estado.

A alta de casos de síndromes gripais que se alastra pelo Brasil provocou a corrida da população para tomar a vacina contra o vírus Influenza, em Votuporanga/SP, o sistema público não possui doses do imunizante.

No início da semana, o Diário foi procurado por mães que contaram ter procurado unidades de saúde do município em busca de vacinar os filhos contra o vírus que causa a gripe, porém, não tiveram sucesso.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal da Saúde explicou que realizou a campanha de vacinação entre os meses de abril e julho do ano passado, além de que já solicitou novas doses da vacina contra Influenza ao Governo do Estado para retomar a campanha.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha de imunização contra a gripe foi lançada em março e deveria durar até julho. Inicialmente, seriam vacinados somente as pessoas de grupo prioritário, mas diante da baixa procura da população, a campanha foi estendida para todas as faixas etárias.