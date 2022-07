Procon-SP pede que empresa mude embalagem do soro de leite após confusão nos supermercados com leite verdadeiro

Órgão entendeu que semelhança com apresentação de leites pode induzir consumidores a comprar produto por engano, acreditando se tratar de um item equivalente ao leite original.

O Procon em São Paulo solicitou que a empresa Quatá Alimentos modifique a embalagem do soro de leite que vem sendo comercializado com o nome de Bebida Láctea Cristina. Para o órgão de defesa do consumidor, a embalagem do soro de leite tem apresentação semelhante à do leite, podendo induzir o comprador a erro. Segundo o Procon, a empresa foi notificada no início do mês para apresentar explicações sobre o problema e, agora, deve ser convocada para fazer as adequações na embalagem para que o consumidor não adquira o soro de leite acreditando que está comprando leite.

O Procon informou que a fabricante afirmou que o produto não é voltado para lactentes e crianças de primeira infância e que, em sua apresentação, não consta direcionamento para esse grupo. No entanto, o órgão de defesa do consumidor destaca que a embalagem do soro de leite contém o desenho de uma vaquinha, o que poderia levar o cliente a adquirir o produto achando que é voltado para este público.

Ainda de acordo com o Procon, o uso desse tipo de imagem em embalagens ou rótulos de leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal é vetado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela lei que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância.

A imprensa tentou contato com a empresa, mas não obteve sucesso.

*Com informações da Agência Brasil