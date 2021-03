Procon realiza cerca de 20 orientações em estabelecimentos de Votuporanga

Os fiscais percorrem estabelecimentos, inclusive aqueles que atuam somente na modalidade delivery; trabalho segue nos próximos dias.

As equipes do Procon de Votuporanga e do Núcleo Regional do Procon-SP iniciaram na última quinta-feira (25) a Operação Toque de Restrição no comércio de Votuporanga.

Os fiscais percorrem estabelecimentos, inclusive aqueles que atuam somente na modalidade delivery. São conferidas as regras de uso de máscara, aglomeração e informação adequada ao consumidor. Foram realizadas cerca de 20 notificações/orientações.

Em caso de constatação de infração às medidas de restrição estipuladas pelo governo estadual, os infratores serão multados. Segundo o diretor do Procon de Votuporanga, Leandro Vinícius da Conceição, o trabalho segue em andamento nos próximos dias.

*Foto: prefeitura de Votuporanga