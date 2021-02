Procon oferece orientações na hora de comprar materiais escolares

Com a volta às aulas, uma das preocupações dos pais e responsáveis é a compra do material escolar. É por isso que o Procon de Votuporanga aproveita para reforçar as dicas nesse momento de grande procura por materiais.

Segundo o diretor do Procon de Votuporanga, Leandro Vinícius da Conceição, antes de ir às compras, é recomendável que o consumidor verifique quais dos produtos da lista de material já possui em casa e, ainda, se estão em condições de uso, evitando assim, compras desnecessárias.

Promover a troca de livros didáticos entre alunos também garante economia. Na lista de material, as escolas não podem exigir a aquisição de material escolar de uso coletivo (materiais de escritório, de higiene ou limpeza, por exemplo), conforme determina a Lei nº 12.886 de 26/11/2013.

Nas compras pela internet, o consumidor deve estar atento ao site acessado, verificando se é confiável e se apresenta segurança. Além disso, é preciso verificar o custo do frete, que pode encarecer a compra, além do prazo de entrega.

Outras dicas

A compra de material escolar está entre as primeiras despesas do ano. Para ajustar os gastos ao seu orçamento, a pesquisa de preço é uma prática importante. “A pesquisa continua sendo indispensável para garantir uma boa compra”, acrescenta Leandro. Consulte diversos pontos de venda, tais como: papelarias, depósitos, lojas virtuais, lojas de departamento, entre outros.

Veja outras dicas: