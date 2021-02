Procon fecha acordo com a Ford para manter assistência ao consumidor

No Termo, que tem abrangência nacional e vigência durante a vida útil dos veículos, também ficou acertado que a empresa irá criar um canal de contato com o Procon-SP para tratar das questões coletivas e evitar a judicialização das reclamações.

O diretor jurídico da Ford, Luís Cláudio Casanova, ressaltou que “esse compromisso é importantíssimo pelo protagonismo e importância do Procon de São Paulo e isso nos dá a certeza de que os nossos consumidores saberão da seriedade do nosso compromisso de atender as demandas de todos os consumidores Ford, que deverão procurar o Procon-SP ou entrar em contato pelos nossos canais de atendimento”.

Para o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, “esse acordo garante a tranquilidade de quem já possui um veículo da montadora ou que venha a adquirir um. Vale destacar que o acordo é válido para todo o Brasil”, concluiu o diretor.