Procon de Votuporanga recebe carro do Governo do Estado 

Vice-governador Rodrigo Garcia fez a entrega oficial de 115 veículos que vão auxiliar o trabalho de unidades do Procon no estado.

O Procon de Votuporanga foi contemplado na última quarta-feira (8) com um carro 0 km entregue pelo Procon-SP. O veículo foi recebido pelo diretor do órgão, Leandro Vinícius da Conceição, e pelo secretário municipal da Cidade, Vander Marcelo Coienca, em cerimônia realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo.

“Essa é uma grande conquista para o Procon de Votuporanga. Com o veículo, vamos incrementar as atividades externas das equipes de orientação para o consumo e fiscalização”, disse Leandro.

O diretor do Procon também destacou o apoio recebido do prefeito Jorge Seba e também dos deputados Carlão Pignatari, Celso Russomano e de toda diretoria do Procon-SP, bem como do Governo do Estado de São Paulo.

O vice-governador Rodrigo Garcia fez a entrega oficial de 115 veículos que vão auxiliar o trabalho de unidades do Procon no estado. Também participaram do ato, o secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, e o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez.

O recurso para a compra dos veículos, no valor total de R$ 6,2 milhões, foi garantido por emenda parlamentar do Deputado Federal Celso Russomano que teve como finalidade fortalecer a estrutura dos Procons Municipais do Estado de São Paulo. A execução da emenda parlamentar deu-se por Termo de Convênio firmado entre Procon e Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (SENACON), vinculada ao Ministério da Justiça.