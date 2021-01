Procon de Votuporanga alerta sobre anúncio falso de vacina contra Coronavírus 

Caso será encaminhado para a Divisão de Crimes contra o Consumidor, da Polícia Civil, para as providências no âmbito criminal.

Após receber denúncias nas redes sociais de um site que anuncia a venda da vacina contra o Coronavírus por R$ 98,00 (dez caixas com dez doses), o Procon de Votuporanga alerta os consumidores a ficarem atentos e denunciarem esse tipo de golpe. A vacina contra o Coronavírus ainda não foi disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) e não chegou às clínicas particulares ou farmácias.

“Com a pandemia, as pessoas estão mais vulneráveis e podem cair nesse engodo criminoso. Por isso estamos fazendo o alerta. Segundo o Procon-SP, a empresa que faz o anúncio não existe, o endereço é falso e, com certeza, a pessoa não receberá o produto se comprar”, disse o diretor do Procon de Votuporanga, Leandro Vinícius da Conceição.

O caso será encaminhado para a Divisão de Crimes contra o Consumidor, da Polícia Civil, para as providências no âmbito criminal.

O Procon de Votuporanga atende na rua São Paulo, 3741, das 9 às 15 horas. O telefone é 17-3422-8930.