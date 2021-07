Procon conquista veículo para contribuir com trabalho de fiscalização

Viatura vai permitir o incremento do trabalho tanto de orientação quanto de fiscalização do órgão de defesa do consumidor.

O Procon de Votuporanga conquistou veículo junto ao PROCON-SP para contribuir com o trabalho de fiscalização realizado pelo órgão de defesa do consumidor. O advogado e diretor da unidade de Votuporanga, Leandro Vinicius da Conceição, recebeu a notícia na última segunda-feira (28/6), durante reunião com o diretor de Relações Institucionais do PROCON-SP, João Silvestre Bôrro.

Na ocasião, também foi firmado o compromisso do PROCON-SP para repasse de recursos financeiros com objetivo de custear despesas de manutenção do órgão de Votuporanga. “São grandes conquistas para nossa cidade, pois o veículo vai permitir o incremento do trabalho tanto de orientação quanto de fiscalização da equipe”, disse o diretor.

Ainda segundo ele, outras questões foram tratadas e mais conquistas serão anunciadas em breve. “A direção do PROCON-SP tem nos apoiado plenamente, o que nos enaltece bastante”, concluiu.

Novo endereço

Desde o dia 14 de junho o Procon de Votuporanga atende em novo endereço, juntamente com a Ouvidoria e Controladoria Geral do Município: Rua Paraíba nº 3232, entre as ruas São Paulo e Bahia. O horário de atendimento ao público continua o mesmo, das 9 às 15 horas. O telefone do Procon permanece o 3422-8930.

Nova Sede

O PROCON de Votuporanga está em novo endereço, na Rua Paraíba, 3232, entre as ruas São Paulo e Bahia.