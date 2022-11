Proclamação da República: veja o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Órgãos públicos já não terão expediente na segunda-feira (14); comércio funciona normalmente.

Na terça-feira, 15 de novembro, comemora-se o Dia da Proclamação da República, um feriado nacional. A data vai mexer com o horário de funcionamento de estabelecimentos como bancos, INSS e Correios. Vale destacar que, na segunda-feira (14), o comércio de Votuporanga funciona em horário normal das 8h às 18h; já a Prefeitura de Votuporanga/SP fará suspensão das atividades de expediente da administração direta e indireta.

Na terça-feira, o comércio estará com as lojas fechadas; exceto supermercados.

O expediente administrativo da Prefeitura retorna na quarta-feira (16), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público, das 9h às 15h.

No entanto, independente do feriado, serviços públicos considerados essenciais serão mantidos, como o Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Serviços da Saev Ambiental

A coleta de lixo comum não será realizada somente no domingo; a seletiva percorrerá os bairros na segunda e terça-feira; e a varrição de ruas será realizada no sábado e na segunda-feira. As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente nos quatro dias, das 7h às 19h.

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” também fecha nos quatro dias, mas o Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol, estará disponível à população, das 7h às 19h, todos os dias.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, ficará aberto ao público neste sábado (12) e domingo (13), das 15h às 20h, lembrando que neste final de semana haverá programações do Parque das Artes. Na segunda e terça-feira, o espaço ficará fechado, no entanto, independente do funcionamento do Centro de Cultura e Turismo, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias no dia 15 de novembro, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Os caixas eletrônicos funcionam normalmente, assim como o internet banking. As contas com vencimento no dia 15 podem ser pagas no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multas. No dia 14 de novembro, emenda do feriado, os bancos funcionam normalmente.

Lotéricas

As casas lotéricas têm autonomia para decidir se abrem ou fecham durante o feriado, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Correios

As agências dos Correios não vão funcionar no feriado.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estarão fechadas na terça. O Meu INSS funciona normalmente, assim como o aplicativo do celular (disponível para iOS e Android).

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados entre segunda (14) e terça-feira (15) devido ao feriado prolongado de Proclamação da República. As unidades reabrem na quarta (16) com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Durante o feriado, todos os 245 serviços digitais do programa permanecem disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre as opções, estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e comprovante digital de vacinação contra a Covid-19, entre outros.