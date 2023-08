Principais avenidas de Votuporanga recebem iluminação mais econômica

Ao todo foram instaladas 863 luminárias de LED em avenidas da cidade.

A Neoenergia Elektro concluiu a substituição da iluminação pública em mais de 860 pontos do município de Votuporanga/SP. A concessionária instalou luminárias de tecnologia LED, que são mais eficientes, econômicas e sustentáveis. O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL. Ao todo foram contempladas 13 avenidas do

município.

A definição dos locais foi feita em conjunto com a prefeitura e levou em conta os pontos com significativo potencial de redução de custos com energia elétrica. Com a implantação do projeto será possível reduzir o consumo de energia da iluminação pública em cerca de 50%.

Além disso, há uma redução também nos custos de manutenção, uma vez que a durabilidade da lâmpada LED é superior ao sistema convencional utilizado. O novo modelo

também gera menos impacto ambiental por não possuir mercúrio e outros componentes

nocivos em sua composição.

Avenidas que receberam a nova iluminação:

Avenida Anastácio Lasso

Avenida Antônio Augusto Paes

Avenida Brasil – Passarela

Avenida Deputado Áureo Ferreira

Avenida Emílio Arroyo Hernandes

Avenida Francisco Vilar Horta – Passarela

Avenida Hernani de Mattos Nabuco

Avenida Horácio dos Santos

Avenida Onófre de Paula

Avenida Pedro Madrid Sanches

Avenida Prestes Maia

Avenida República do Líbano

Avenida Sebastião Vaz de Oliveira

Projeto Iluminação Pública LED

Os recursos utilizados no projeto fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com as prefeituras e já contemplaram a troca de mais de seis mil e setecentos pontos de iluminação pública por tecnologia LED no ano de 2023.

Sobre a Neoenergia Elektro

A Neoenergia Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia e responsável pela distribuição de energia de 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,9 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).