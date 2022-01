Primeiro plantão do ano da vacinação contra a Covid-19 será nesta quarta-feira 

Atendimento será das 8h às 20h no posto do Assary; serviço continua diariamente das 8h às 15h em dois postos volantes.

Desde que começou a campanha de vacinação contra a Covid-19 no ano passado, a Secretaria da Saúde, com o objetivo de atingir e dinamizar o atendimento a toda população que não pode se vacinar durante o dia, vem realizando plantões. O primeiro de 2022 será nesta quarta-feira (5), no posto volante montado no Assary, das 8h até às 20h.

Além dos plantões que vêm sendo realizados semanalmente, o serviço também está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no posto do Assary e também na Capela Santo Expedito, localizada no bairro Colinas; necessário apresentação de documentos pessoais e o cartão que comprove o recebimento da dose anterior, pra quem for receber a segunda ou dose de reforço.

A Secretária da Saúde, Ivonete Félix, destaca a importância de se vacinar e o trabalho que a equipe vem realizando nos plantões. “O objetivo dos plantões nos postos fixos é proporcionar às pessoas que, por algum motivo não podem comparecer nos horários determinados, então tenham essa opção estendida até às 20h. Mas nosso apelo continua para que nesse momento em que os casos estão aumentando significativamente, a população inicie ou dê continuidade ao processo de se imunizar e assim, ampliar cada vez mais o índice de vacinados e protegidos contra a Covid-19 no nosso município, além de continuar também fazendo uso de máscara fácil e higienização com álcool em gel”.