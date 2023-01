Primeira edição do Parque das Artes de 2023 ocorre neste final de semana 

Evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de janeiro no Parque da Cultura.

O ano novo já começou e com ele a agenda cultural da cidade também com a programação da primeira edição 2023 do Parque das Artes, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de janeiro a partir das 15h, no Parque da Cultura, tanto na área externa quanto na interna, no Centro de Cultura e Turismo.

No primeiro dia, na área externa, a população poderá se divertir com muita música ao som do cantor Josue Ramos, a partir das 18h e no domingo a animação fica por conta da dupla Jane e Kleber, também a partir das 18h e, finalizando às 20h, com a Banda Zequinha de Abreu; e uma boa variedade gastronômica, através da presença dos food trucks, além de brinquedos infláveis para a garotada. Comidas artesanais e feira de artesanato também poderão ser prestigiadas no espaço interno.

A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca sobre a primeira edição do evento neste ano. “É o segundo ano consecutivo do nosso já tradicional e querido Parque das Artes, sempre reunindo, nas mais variadas atrações, famílias, amigos e também os pets. Então nada melhor que aproveitar esse clima de férias e início de 2023, para dar play em mais um ano e começar com o pé direito e momentos agradáveis e felizes”.