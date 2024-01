Primeira convocação de Dorival na Seleção está prevista para o dia 1º de março 

Técnico vai divulgar lista para amistosos contra Inglaterra, dia 23, e Espanha, dia 26, na Europa.

Devidamente apresentado como treinador da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior tem data prevista para a primeira convocação pela CBF: dia 1º de março. A lista será divulgada para os amistosos contra Inglaterra, dia 23 de março, e Espanha, dia 26. Os jogos serão realizados no estádio Wembley e no Santiago Bernabéu, em solo inglês e espanhol, respectivamente.

A apresentação será no dia 18 de março, provavelmente com todos os jogadores já se apresentando em Londres. Com novo técnico, a CBF ainda busca nova estrutura para o departamento de futebol. Durante a coletiva de imprensa, Dorival afirmou que vai buscar nomes com quem já trabalhou e de sua confiança para levar para a seleção brasileira.

O primeiro nome indicado por Ednaldo Rodrigues, o ex-lateral Filipe Luís, que declinou do convite porque deseja fazer estágio, trabalhar como auxiliar e iniciar carreira de treinador de futebol.

O Brasil volta a campo pelas eliminatórias no início de setembro, contra o Equador, em casa, e visita o Paraguai em seguida. A Seleção é a sexta colocada, com sete pontos, oito a menos que a líder Argentina. Antes, a equipe brasileira tem a Copa América para disputar, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

O Brasil ocupa o 6º lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, com oito pontos em seis jogos. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

*Com informações do ge