Primeira a receber vacina em Rio Preto será enfermeira que atua na UTI para casos gravíssimos de Covid

No total, 20 profissionais do Hospital de Base e do Hospital da Criança e Maternidade serão imunizados em evento com Doria e Edinho nesta terça (19)

No total, 20 funcionários de saúde que atuam diretamente no atendimento a vítimas do novo coronavírus no Hospital de Base e no Hospital da Criança e Maternidade foram selecionados para a solenidade de abertura da vacinação contra a Covid-19 em Rio Preto, nesta terça (19), às 11h, com as presenças do governador João Doria (PSDB) e do prefeito Edinho Araújo (MDB).

No meio destes 20, estão as duas enfermeiras cotadas para a primeira imunização. Prisciane e Daniele atuam na UTI com doentes em estado gravíssimo desde o início da pandemia. Ambas seguem na linha adotada até agora nas demais cidades, como São Paulo, Campinas e Botucatu: mulheres que estão nos cuidados básicos aos doentes, como enfermeiras e assistentes de enfermagem. A escolha recairá sobre uma das duas.

Entre os 20 profissionais da saúde, no entanto, estarão representados outros agentes do complexo e multidisciplinar tratamento da Covid, que inclui várias outras especialidades.

A presença do governador na cidade deverá ser “relâmpago”. Daqui, ele seguirá pelo seu tour pelas unidades de referência da vacinação no Interior do Estado. Ainda assim, o evento promete ser concorrido, com presença de políticos de toda a região, incluindo prefeito, secretários municipais de saúde, deputados e vereadores. (DL News)