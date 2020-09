Primavera 2020: estação deve trazer chuva para o Pantanal e para o resto do país

Estação no Hemisfério Sul começa às 10h31 desta terça (22) e termina em 21 de dezembro às 07h02 (horário de Brasília). Veja previsão para todas as regiões do país.

A primavera de 2020 para o Hemisfério Sul está prestes a começar: segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do início da nova estação é para as 10h31 (horário de Brasília) desta terça-feira (22). Ela termina em 21 de dezembro às 07h02.

A previsão para a primeira semana da estação é de chuva na maior parte do país, exceto na região Nordeste. No Centro-Oeste, o tempo chuvoso deve ajudar a apagar os incêndios no Pantanal, que já alcançam altas históricas. No Sudeste, entre Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro, a previsão é de chuva mais pesada.