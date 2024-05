PRF prende dois homens com 95 tijolos de maconha na BR-153 

Motorista tentou fugir quando viu a viatura, que acompanhou o carro e fez o flagrante no trecho de São José do Rio Preto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 95 tijolos de maconha em um Fiat/Uno, na tarde desta quinta-feira (9.mai), no entroncamento da BR-153 com a Rodovia estadual Assis Chateaubriand, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com a PRF, a equipe estava com a viatura em movimento na pista, quando o carro passou ao lado e o motorista, na pista da direita, rapidamente mudou para a esquerda sem sinalizar com o pisca-alerta. O homem não acelerou o veículo, mas os policiais desconfiaram da atitude e começaram a persegui-lo até fazer a abordagem.

Ainda segundo a PRF, o veículo tinha um odor forte de maconha e após uma vistoria, parte do entorpecente foi encontrado em uma mala aberta, no assoalho do banco traseiro. No porta-malas, o restante da droga estava enrolado em um pano de estopa.

O motorista e o passageiro afirmaram que pegaram os 50 kg da droga em Foz do Iguaçu/PR para entregar em Poços de Caldas/MG. A dupla foi algemada e encaminhada para o Plantão Policial, onde foi presa por tráfico de drogas e depois levada para a Delegacia Seccional.