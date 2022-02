PRF apreende mais de R$ 100 mil em mercadorias sem notas fiscais na BR-153 em José Bonifácio 

Motorista afirmou baterias de drones agrícolas e garrafas de uísque importado foram compradas em Foz do Iguaçu/PR.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de R$ 100 mil em mercadorias sem notas fiscais em José Bonifácio/SP, na segunda-feira (7.fev).

Segundo a PRF, uma equipe da corporação abordou um carro na altura do quilômetro 99 da rodovia BR-153. Ao verificar as bagagens do motorista, foram localizadas 60 garrafas de uísque e 11 baterias de drones.

O motorista afirmou que todas as mercadorias foram compradas em Foz do Iguaçu/PR e não tinha nenhuma documentação.

Os policiais constataram crime de descaminho. Os produtos foram lacrados e apreendidos e encaminhados à Receita Federal de São José do Rio Preto/SP.

*Informações/g1