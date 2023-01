PRF apreende em Onda Verde, ônibus usado para levar bolsonaristas radicais a Brasília 

Passageiros do veículo possuíam marcas de balas de borrachas nas pernas e confessaram que participaram da invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um ônibus com 45 bolsonaristas radicais na Rodovia BR-153, em Onda Verde/SP, na manhã desta segunda-feira (9.jan).

Segundo a corporação, os passageiros do veículo possuíam marcas de balas de borrachas nas pernas e confessaram que participaram da invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

Com placas de Botucatu/SP, o ônibus apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, os passageiros do veículo foram ouvidos, qualificados e liberados.

*Com informações do g1