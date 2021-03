PRF apreende cerca de 100 quilos de maconha na BR-153

Droga foi encontrada dentro de carro que tinha sido roubado em Belo Horizonte/MG. Um homem foi preso e uma adolescente apreendida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 100 quilos de maconha em um carro roubado na Rodovia BR-153, em São José do Rio Preto/SP, na tarde de terça-feira (9).

De acordo com a PRF, equipes conseguiram abordar o veículo depois o motorista desrespeitar sinal de parada e tentar fugir.

Durante vistoria, foram encontrados tabletes de maconha no banco traseiro e no porta-malas do carro.

Ainda segundo a PRF, um homem de 36 anos foi preso e uma adolescente de 17 anos apreendida. O carro em que os dois estavam tinha sido roubado em Belo Horizonte/MG.

