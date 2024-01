PRF apreende 7,6 mil “agulhas” de estética sem registro de importação 

Flagrante foi feito nesta quinta-feira (11), na BR-153, em Rio Preto; material foi adquirido no Paraguai.

Dois homens, de 57 e 59 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quinta-feira (11.jan), quando passavam pela BR-153, em Onda Verde/SP. No veículo em que eles estavam a polícia encontrou materiais para procedimento estético sem nota fiscal.

De acordo com a PRF, dentro do porta-malas do Fiat/Cronos que seguia para Uberlândia/MG foram encontradas 7.600 cânulas de estética, adquiridas no Paraguai sem o devido registro legal de importação. A cânula é um tubo pequeno, semelhante a uma agulha, de materiais diversos, podendo ser de plástico ou metal, variando seu tamanho, formato e objetivos, destinado a ser introduzido no corpo, como por exemplo, utilizado para aplicação de toxina botulínica em clínicas de estética.

A carga pode chegar ao valor de mais R$ 130 mil no mercado consumidor. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP.