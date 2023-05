Previsão aponta temperatura amena e chuva na próxima semana 

Segundo o Climatempo, a previsão para Votuporanga é de chuva na terça e quarta-feira, com temperatura em declínio.

A próxima semana segue com termômetros registrando temperaturas amenas em Votuporanga/SP, segundo o Climatempo, o que é comum para o outono, com diminuição das chuvas, sendo que algumas das principais características dessa estação são a redução gradual das temperaturas, bem como a diminuição do tempo de luz diária.

No entanto, o Climatempo aponta que a chuva deve retornar a Votuporanga, em pequena proporção, principalmente na terça e quarta-feira.

O outono, estação de transição entre o verão e o inverno, vai até às 11h58, do dia 21 de junho.

Previsão do tempo na cidade de Votuporanga, segundo a Climatempo: