Prevenção ao Escorpionismo: Prefeitura inicia Semana Estadual de Enfrentamento ao Escorpião 

Objetivo é mobilizar e ampliar serviços e ações preventivas contra o animal; até o momento foram registrados 359 casos em Votuporanga.

Sempre promovendo a prevenção e combate a ataques e proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões, a Secretaria Municipal da Saúde realizará, de 28 de agosto a 1º de setembro, a “Semana Estadual de Enfrentamento do Escorpionismo/Escorpião no Estado de São Paulo”. Durante a semana toda, com objetivo de mobilizar e ampliar serviços e ações preventivas, serão realizadas palestras nas escolas municipais com a profissional de Informação, Educação e Comunicação (IEC), da Vigilância Ambiental, visitas domiciliares com os agentes de saúde ressaltando a importância no combate ao animal e também distribuição de material publicitário informativo nos Consultórios Municipais, dando maior visibilidade ao tema.

O acidente escorpiônico – ou escorpionismo – é o envenenamento causado, no ser humano, através da picada do escorpião que injeta o veneno por meio de um ferrão localizado na ponta de sua cauda por isso, o objetivo é reforçar a intensificação de ações e atividades preventivas e atendimento oportuno, tanto em espaços públicos quanto em residências. Crianças até 10 anos de idade integram o grupo de maior risco de óbito.

De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, de janeiro deste ano até o momento, foram registrados 359 acidentes com escorpião e nenhum óbito. Em 2022 foram 595 casos e sem óbitos também.

Os sintomas causados podem ser classificados em três tipos: leve, moderado e grave. Dor intensa no local da picada e agitação, é considerado sintoma leve; moderado é quando, além da dor intensa e agitação, há também vômitos ocasionais, suor, aumento dos batimentos cardíacos e da respiração; a gravidade da picada gera também dor intensa, suor, vômitos profusos, sonolência com agitação, tremores, aumento dos batimentos cardíacos e respiração, salivação excessiva, hipotermia, convulsões, edema pulmonar, insuficiência cardíaca e choque, podendo levar à morte.

Ao ser picada, a pessoa deverá lavar o local com água e sabão, sem fazer torniquete, que é amarração acima da picada e procurar imediatamente atendimento médico na Santa Casa, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na zona norte.

No caso de surgimento de escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, é necessário comunicar a Vigilância Ambiental através do 0800-770-9786, (17) 3406-3175 ou (17) 3406-3181, para que seja feita a notificação e a equipe possa ir até o local orientar e, se for necessário, realizar busca ativa noturna com luz negra para captura do inseto.

Ações durante o ano todo

Embora a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Vigilância Ambiental, realiza durante o ano todo ações constantes de prevenção e controle de escorpiões, é necessário também conscientização e colaboração da própria população em adotar hábitos simples como por exemplo, limpeza de quintais e terrenos; tampar com tela, ralos externos e pias de banheiro, cozinha e tanques; manter fechada a saída de água da máquina de lavar, quando não estiver sendo utilizada; fazer reboque em frestas de muros, paredes e chão; vedar caixa de gordura e esgoto; verificar o interior dos calçados e balançar toalhas de banho antes de se enxugar; não deixar que a roupa de cama rele no chão e brinquedos espalhados; desencostar camas e sofás das paredes; e manter lixo fechado para evitar atração de insetos, que é o alimento do escorpião, principalmente baratas.