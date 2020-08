Pressionado, Corinthians inicia sequência em casa antes de clássico contra o São Paulo

Após largar no Campeonato Brasileiro de 2020 com uma derrota e um empate, ambos fora de casa, o Corinthians inicia agora uma sequência de dois jogos dentro de sua Arena. Depois disso, o Timão já encara o seu primeiro clássico no torneio, diante do São Paulo, no Morumbi.

Além de representar a possibilidade de conquistar os primeiros triunfos na competição, os compromissos em casa podem significar um alívio para o Alvinegro, especialmente, para o técnico Tiago Nunes, que já vê a pressão subir após quatro jogos sem vencer.

O primeiro desafio está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Coritiba, pela quarta rodada. Assim como os paulistas, o Coxa ainda não venceu na atual edição do Brasileirão, mas a situação dos paranaenses é ainda pior. Em três partidas, foram três derrotas e nenhum gol marcado.

Em seguida, o adversário será o Fortaleza, encerrando a sequência em Itaquera. Inicialmente, o duelo estava previsto para ocorrer no próximo sábado, às 19h, porém foi alterado para o dia 26, quarta-feira, às 21h30. Segundo a CBF, a mudança foi um pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão da partida sob justificativa de ajuste na grade de transmissão.

Já no dia 30, o Timão visita o São Paulo, no Morumbi, às 11h (de Brasília), pela sexta rodada do campeonato.