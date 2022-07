Pressão da torcida aumenta, mas Santos deve manter Bustos 

Trabalho do técnico argentino tem sido questionado por parte dos torcedores. Peixe não vence há cinco partidas e tem jogo decisivo na quarta pela Copa Sul-Americana.

A paciência da torcida do Santos com a equipe comandada por Fabián Bustos parece ter diminuído bastante. Depois da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último sábado, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o tom crítico ao trabalho desenvolvido aumentou.

Parte das críticas é direcionada ao técnico do Peixe. Os torcedores reclamam de algumas escolhas feitas pelo treinador, principalmente por substituições durante os jogos. Internamente, porém, a tendência é que não haja mudança no momento.

Questionado sobre a situação, o treinador tem buscado minimizar as críticas e diz preferir focar na evolução do time desde que chegou. Ele tem defendido o trabalho realizado no Peixe e ressaltado a competitividade do time.

“Eu tenho que fazer meu trabalho, tratar de ser competitivo e conseguir os resultados. Essa é uma equipe que quase caiu no Paulistão. Chegamos ao final, vencemos o último jogo e conseguimos nos manter na divisão. Algo que nunca havia passado, uma vergonha muito maior. No Brasileirão, vamos competir, ser parelhos em quase todos os jogos. No Brasileirão, o que a gente jogou mal foi contra o Goiás como visitante, não fizemos um bom jogo. Na Copa do Brasil, passamos em três fases. Vergonha foi o que passamos da outra vez (Corinthians), não jogamos bem e o resultado. Na Sul-Americana, agora temos a chance, em casa, de passar e continuar conseguindo. No Brasileirão também, tentar seguir ganhando.”

O Santos não vence há cinco partidas na temporada (três empates e duas derrotas). Nas últimas dez partidas, o Peixe soma só uma vitória, além de seis empates e três derrotas.

Nas arquibancadas, as reclamações também têm sido dirigidas ao elenco. Entre as cobranças, estão pedidos para que os jogadores honrem a camisa e uma mudança urgente de postura já na partida contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, às 21h30, nesta quarta-feira (6.jul), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O único jogador poupado das vaias foi o goleiro João Paulo, que saiu aplaudido de campo. Além disso, os torcedores foram até a porta do vestiário para cobrar os jogadores. Do lado de fora, eles aguardaram o ônibus da equipe sair do estádio e voltaram a cobrar uma melhora do Peixe.

O elenco do Santos se reapresentou no domingo e iniciou a preparação para a partida contra o Deportivo Táchira. Uma vitória simples garante a classificação do time na competição continental.

*Com informações do ge