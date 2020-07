Presos em Cosmorama acusados de matar e incinerar corpo em Sergipe

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (16) em Cosmorama dois acusados de matar a facadas e incinerar corpo no Estado de Sergipe,

Da Redação.

Na manhã desta quinta-feira (16), Policiais Civis de Cosmorama, com apoio da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra dois indivíduos identificados como: D.H.S.P., e J.E.C.S.F., ambos foragidos do Estado de Sergipe.

De acordo com informações, a dupla estava escondida em uma propriedade rural localizada em Cosmorama, onde trabalhavam como seringueiros na companhia de alguns familiares.

O crime aconteceu em meados do mês de Abril, onde eles teriam assassinado um homem com golpe de faca e, em seguida, atearam fogo no corpo, ocultando o cadáver, buscando dificultar o trabalho da polícia. Ainda segundo informações, após o assassinato eles fugiram de Sergipe para o Estado de São Paulo.

Contudo, após o compartilhamento de dados entre as polícias dos respectivos Estados e, trabalho de investigação da Polícia Civil os indivíduos foram capturados e agora estão à disposição da Justiça.