Preso suspeito de financiar mega-assalto em Araçatuba participou de assassinato de PM em Sorocaba

A Polícia Civil informou na madrugada desta quarta-feira (8) que Paulo César Gabrir, de 33 anos, foi preso em Sorocaba por envolvimento no ataque a bancos, que deixou três mortos em Araçatuba.

Segundo apurado, Gabrir chefiava uma quadrilha de tráfico de drogas, quando foi preso em 2013 em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

No ano seguinte, ele foi apontado pela polícia no envolvimento do assassinato do PM Sandro Luís Gomes, na Avenida Itavuvu. O PM estava em uma viatura quando foi atingido por um tiro na cabeça.

Os criminosos estavam em dois veículos, atiraram na viatura e fugiram. Sandro fazia parte da banda regimental da Polícia Militar e atuava em trabalhos assistenciais da cidade.