Preso escala alambrado, pula muro de contenção e foge do CPP em Rio Preto 

Um detento do regime semiaberto escalou o alambrado, pulou o muro de contenção e fugiu do Centro de Progressão Penitenciário (CPP) em São José do Rio Preto/SP. O caso foi registrado na tarde da última sexta-feira (23.fev).

Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), outro detento foi interceptado por um policial penal enquanto também tentava deixar a unidade. Ele foi levado a um hospital da cidade após se ferir no arame farpado e está sob escolta.

A Polícia Militar foi acionada para ajudar nas buscas pelo outro preso. Um boletim de ocorrência foi registrado e o CPP abriu um procedimento para apurar o caso.

*Com informações do g1