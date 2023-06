Preso descumpre regra de ‘saidinha’ e volta à prisão  

Indivíduo flagrado no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga, foi conduzido ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Riolândia.

Na tarde do domingo (18.jun) policiais militares de Força Tática conduziram um preso beneficiado pela saída temporária de volta ao sistema prisional, após descumprimento das obrigações, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, os PMs realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Pró-Povo, para inibir o tráfico de drogas e outros ilícitos, quando pela Rua Rio Araguaia, local conhecido por ser reduto de traficantes e usuários de drogas, abordaram um indivíduo, também conhecido nos meios policiais pelo envolvimento em diversos crimes.

Após pesquisa de documentos, a corporação constatou que o indivíduo fazia uso do benefício da saída temporária de presos, conhecida popularmente como saidinha. Observando que o local era incompatível com o exigido para concessão do benefício, o homem foi conduzido até o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Riolândia/SP, onde permaneceu novamente disposição do sistema prisional.