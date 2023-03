Presídios da região vão liberar 2.023 presos para a saída temporária 

Só do CPP de Rio Preto serão liberados 1.593 detentos entre os dias 14 e 20 de março.

Ao todo, 2.023 presos em presídios da região de Votuporanga/SP serão beneficiados pela saidinha temporária entre os dias 14 e 20 de março.

No CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de São José do Rio Preto/SP terão direito ao benefício 1.593 pessoas. Serão liberados mais 217 do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Icém/SP; 203 do CDP de Riolândia/SP; seis da Penitenciária de Riolândia/SP e quatro no CDP de Paulo de Faria/SP.

De acordo com a legislação brasileira, por ano, os presos têm direito a até cinco saídas temporárias, como parte do processo de reintegração na sociedade. Só entram nesta lista os detentos que estão em regime de semiliberdade, que tenham cumprido parte da pena e estejam prestes a serem beneficiados pela liberdade provisória.

Mesmo durante a saída temporária, todos os 2.023 presos serão monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas ou ronda especial da Polícia Militar.

Durante os dias 14 a 20 de março, eles ficam proibidos de sair de casa à noite, frequentar bares, bailes e locais especializados em venda de bebidas alcoólicas. Caso sejam flagrados burlando as regras acordadas, serão imediatamente devolvidos para as celas e são excluídos da lista de presos a serem beneficiados com a próxima saída temporária.

*Com informações do Diário da Região/Marco Antonio dos Santos