Presidente ucraniano visita frente de batalha em Kharkiv

Foi a 1ª saída de Zelenskiy da capital desde o início do conflito.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, esteve em Kharkiv, no leste do país, nesse domingo (29.mai), onde se encontrou com tropas. Ele viu de perto a destruição de grande parte do território e distinguiu vários militares. Horas depois da visita, foram ouvidas explosões na segunda maior cidade ucraniana.

Foi a primeira saída do líder ucraniano da capital, desde o início do conflito, há 95 dias. Zelensky foi agradecer aos soldados a forma como têm defendido a cidade.

A visita do presidente a Kharkiv é importante pelo simbolismo, diante da volatilidade da situação nos arredores da cidade. A enviada especial da RTP a Kiev, Cândida Pinto, disse que um bairro que esteve na linha da frente ainda não está desminado.

Zelenskiy comentou a necessidade de reconstruir a cidade de Kharkiv.

Um jornalista ucraniano em Kherson informou à RTP que a Rússia abandonou a intenção de fazer um referendo antes de anexar o território.

*Com informações da Reuters