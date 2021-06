Presidente da República, três Ministros e seis Deputados são autuados por não usar máscara em manifestação

Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, Marcos Pontes, Tarcísio Gomes e parlamentares estavam em manifestação na capital paulista sem a proteção facial obrigatória. O valor da multa é de R$ 552,71.

Salles, Pontes e os deputados federais Carla Zambelli, Cezinha de Madureira, Coronel Tadeu e Hélio Lopes, além do deputado estadual Gil Diniz, foram autuados pela Vigilância Sanitária em R$ 552,71 cada por descumprimento da legislação que determina o uso da proteção facial em espaços públicos.

No período da manhã, houve autuações para Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes.

Os autos serão enviados via Correios para cada um e registram as normas previstas na lei, citando a necessidade da manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias internacionais, como uso de máscara e distanciamento.

O uso de máscaras é obrigatório no Estado de São Paulo desde maio de 2020, conforme Decreto nº 64.959 e resolução SS 96.

Balanço

A Vigilância Sanitária Estadual realizou, de 1º de julho de 2020 a 31 de maio de 2021, 312.444 inspeções e 7.340 autuações por diversas infrações às normas de prevenção da COVID-19.

O descumprimento das regras de funcionamento sujeita os estabelecimentos à autuações com base no Código Sanitário, que prevê multa de até R$ 290 mil. Pela falta do uso de máscara, a multa é de R$ 5.294,38 por estabelecimento, por cada infrator. Transeuntes em espaços coletivos também podem ser multados em R$ 552,71 pelo não uso da proteção facial.

O Governo de SP conta com a colaboração da população tanto para respeitar as normas quanto para colaborar no combate a irregularidades, e recebe denúncias 24 horas por dia pelo telefone 0800 771 3541 ou e-mail secretarias@cvs.saude.sp.gov.br.

*Com informações do governo de SP