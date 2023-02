Presidente do São Paulo descarta a volta de Pato: “Não tem nada” 

Jogador está fazendo tratamento no CT do Tricolor após lesão no joelho.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, negou nesta terça-feira (14.fev) que o atacante Alexandre Pato possa voltar ao clube. O jogador tem usado a estrutura do CT da Barra Funda para tratar uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.

“O Pato é um grande amigo e pediu para fazer a recuperação no Reffis. Ele está lá com muita satisfação. Não tem nenhum vínculo além disso. Deixou grandes recordações, mas não tem nada”, afirmou o dirigente, após o Conselho Técnico da CBF, no Rio de Janeiro.

Livre no mercado, Pato sofreu a grave lesão em setembro do ano passado, durante partida do Orlando City pela Major League Soccer (MLS).

O atacante está com o futuro indefinido depois de deixar o clube dos Estados Unidos no fim do ano passado. Pelo Orlando City, o atacante jogou e fez amizade com o equatoriano Méndez, atual titular da equipe tricolor.

O atacante de 33 anos possui relação próxima com o São Paulo depois de duas passagens pelo clube do Morumbi. Entre 2014 e 2015 e 2019 e 2020, Pato somou 133 jogos e 47 gols com a camisa do Tricolor do Morumbi.

*Com informações do ge